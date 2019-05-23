«Барселона» следит за Макси Гомесом

Нападающий «Сельты» Макси Гомес может сменить клубную прописку. Он, возможно, переберется в «Барселону».

Каталонцы уже ведут переговоры о переходе футболиста. Они рассматривают его как сменщика для Луиса Суареса.

По информации издания, «сине-гранатовые» сделали предложение по уругвайцу в 25 млн евро. «Сельта» намерена выручить с продажи игрока больше. В контракте форварда прописаны отступные в размере 50 млн евро. Но клуб готов снизить цену до 40 млн.

Напомним, Гомес провел в Примере 35 матчей, забил 13 мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es