Хаким Зиеш: «Не хочу напрасно покидать «Аякс»

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш заявил, что не собирается переходить в «Севилью». Испанский клуб сделал предложение по трансферу игрока в размере 30 миллионов евро.

«Я чувствую себя в «Аяксе» как дома и могу принести пользу клубу. Думаю, что «Севилья» находится на одном уровне с «Аяксом», поэтому я не хочу напрасно покидать Амстердам. Правильный клуб еще не сделал предложение, поэтому я просто хочу продолжать работу в Амстердаме», — сказал 26-летний марроканец.

В прошедшем сезоне Зиеш сыграл 29 матчей в чемпионате Нидерландов. Хавбек забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу. В Лиге чемпионов игрок сыграл 17 игр, забил 5 мячей и отдал 4 голевых паса.

Зиеш выступает за «Аякс» с 2016 года. Ранее он выступал за голландские клубы «Твенте» и «Херенвен». Контракт с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com