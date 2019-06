Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА. Он будет занимать этот пост вплоть до 2023 года.

49-летний швейцарец являлся единственным кандидатом на должность, выборы на конгрессе организации в Париже прошли на безальтернативной основе.

Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023

