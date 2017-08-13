Усман Дембеле отстранен от тренировок с «Боруссией»

Автор: Алена Груздева 0

Усман Дембеле

Дортмундская «Боруссия» наложила очередные санкции на форварда Усмана Дембеле. Нападающий в течение неопределенного срока не сможет тренироваться с командой.

Ранее Усман Дембеле пропустил тренировку, за что был оштрафован руководством «шмелей». Страйкер не будет посещать тренировки своего клуба, пока не определится его будущее. Известно, что сам Дембеле желает перейти в «Барселону»: каталонский клуб уже делал запрос на трансфер француза 130 млн евро. Однако это предложение отклонил немецкий клуб.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт дортмундской «Боруссии»

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