Усман Дембеле отстранен от тренировок с «Боруссией»

Дортмундская «Боруссия» наложила очередные санкции на форварда Усмана Дембеле. Нападающий в течение неопределенного срока не сможет тренироваться с командой.

Ранее Усман Дембеле пропустил тренировку, за что был оштрафован руководством «шмелей». Страйкер не будет посещать тренировки своего клуба, пока не определится его будущее. Известно, что сам Дембеле желает перейти в «Барселону»: каталонский клуб уже делал запрос на трансфер француза 130 млн евро. Однако это предложение отклонил немецкий клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт дортмундской «Боруссии»