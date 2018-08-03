«Зенит» сыграет с минским «Динамо» на пустом «Петровском»

«Зенит» проведет матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» на стадионе «Петровский». На «Крестовском» будет трансляция для болельщиков.

Ранее УЕФА наложил на российский клуб санкции. «Зенит» обязан провести ближайшую домашнюю игру в рамках еврокубков при пустых трибунах.

По информации СМИ, клуб решил организовать на арене «Санкт-Петербург», также известной под названием «Крестовский», трансляцию матча с «Динамо» на больших экранах. Туда смогут прийти зрители.

Сама игра пройдет 16 августа при закрытых трибунах на «Петровском». Эта арена вмещает около 21 тысячи зрителей, стадион «Санкт-Петербург» – примерно 56 тысяч.

УЕФА наложил санкции на «Зенит» из-за поведения российских болельщиков во время мартовского матча с «РБ Лейпциг» (1:1).

Фото: Global Look Press

Источник: «Фонтанка»