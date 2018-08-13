Джейми Каррагер вступил в перепалку с фанатами «Ман Сити»

Автор: Михаил Серебряков 0

Джейми Каррагер

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поругался с болельщиками «Манчестер Сити». Фанаты оскорбляли 40-летнего англичанина после матча «Арсенал» – «Ман Сити» (0:2) на входе в мотосалон.

В частности, были слышны выкрики: «Ты, скаузерский ублюдок». Каррагер ответил фанатам встречными оскорблениями.

Напомним, ранее бывший защитник сборной Англии угодил в подобного рода скандал. В марте этого года Каррагер плюнул в машину оскорблявшего его болельщика «Манчестер Юнайтед».

Позже Джейми признал свою вину и извинился. Он был отстранен на полгода от работы экспертом на Sky Sports, а также прошел курс психотерапии. Каррагеру было сделано последнее предупреждение.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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