Джейми Каррагер вступил в перепалку с фанатами «Ман Сити»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поругался с болельщиками «Манчестер Сити». Фанаты оскорбляли 40-летнего англичанина после матча «Арсенал» – «Ман Сити» (0:2) на входе в мотосалон.

В частности, были слышны выкрики: «Ты, скаузерский ублюдок». Каррагер ответил фанатам встречными оскорблениями.

Напомним, ранее бывший защитник сборной Англии угодил в подобного рода скандал. В марте этого года Каррагер плюнул в машину оскорблявшего его болельщика «Манчестер Юнайтед».

Позже Джейми признал свою вину и извинился. Он был отстранен на полгода от работы экспертом на Sky Sports, а также прошел курс психотерапии. Каррагеру было сделано последнее предупреждение.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun