Трансфер Йерри Мины в «Манчестер Юнайтед» сорвался

Защитник «Барселоны» Йерри Мина перестал быть трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Руководство английского клуба прекратило переговоры с каталонцами о покупке 23-летнего игрока.

Отмечается, что «красные дьяволы» намерены сосредоточиться на трансфере защитника «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда.

Что касается Мины, то пока остается неизвестным, где он продолжит карьеру. По информации СМИ, «Эвертон», который ранее интересовался защитником «Барселоны», не намерен возвращаться к переговорам о его покупке.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Йерри заинтересованы «Зенит» и «Лион».

Мина перешёл в «Барселону» в январе 2018 года. В минувшем сезоне испанской Примеры он записал на свой счет одну результативную передачу в пяти матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com