Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги

В заключительном туре испанского чемпионата нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в ворота «Эйбара» (2:2). Таким образом форвард установил достижение.

Аргентинец забил 36 мячей и стал лучшим бомбардиром Примеры текущего сезона с рекордным отрывом в 15 голов. За ним расположились его одноклубник уругваец Луис Суарес и нападающий «Реала» Карим Бензема. У обоих по 21 голу.

Отметим, Месси побил рекорд игрока «сливочных» Уго Санчеса, который в сезоне-1986/87 забил 34 мяча. Вторым был форвард «Барселоны» Гари Линекер с 20 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Gracenote