«Барселона» готова продать Самюэль Умтити за 50 млн евро

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может покинуть каталонцев. Испанский гранд готов рассмотреть предложения по 25-летнему футболисту.

«Барселона» оценивает француза в 50 млн евро. Отмечается, что «Барселона» недовольна тем, что защитник отказался от хирургического вмешательства при лечении травмы колена, выбрав консервативное лечение, что привело к затягиванию восстановления.

В минувшем сезоне француз отыграл за «Барселону» 15 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Напомним, что действующее соглашение Умтити с каталонцами рассчитано до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport