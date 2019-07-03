«Барселона» готова продать Самюэль Умтити за 50 млн евро

Автор: Тимофей Поршнев 0

Умтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может покинуть каталонцев. Испанский гранд готов рассмотреть предложения по 25-летнему футболисту.

«Барселона» оценивает француза в 50 млн евро. Отмечается, что «Барселона» недовольна тем, что защитник отказался от хирургического вмешательства при лечении травмы колена, выбрав консервативное лечение, что привело к затягиванию восстановления.

В минувшем сезоне француз отыграл за «Барселону» 15 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Напомним, что действующее соглашение Умтити с каталонцами рассчитано до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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