Гус Хиддинк может возглавить сборную Колумбии

Известный футбольный специалист Гус Хиддинк может в скором времени занять должность главного тренера сборной Колумбии. На посту наставника колумбийской национальной команды голландец может сменить нынешнего рулевого сборной Хосе Пекермана, который в настоящий момент является главным претендентом на пост главного тренера Аргентины.

Последним местом работы Хиддинка был лондонский «Челси», который он временно возглавлял в сезоне-2015/16 после отставки Жозе Моуринью.

Также он известен по работе в сборных Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции. На клубом уровне Хиддинк возглавлял ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис» и «Анжи».

Российским болельщикам Хиддинк хорошо известен по работе в сборной России, которая под его руководством завоевала бронзовые медали чемпионата Европы–2008.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es