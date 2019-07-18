Неймар может перейти в «Ювентус»

27-летний форвард может перебраться в чемпионат Италии. «Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «ПСЖ».

Форвард «ПСЖ» Неймар по-прежнему рассматривает возможность перехода в туринский клуб. Сообщается, что его отец вылетит в ближайшее время в Италию.

В Турине Неймар да Силва проведет ознакомительную встречу со спортивным директором «старой синьоры» Фабио Паратичи. Стороны обсудят условия трансфера, а также контрактные обязательства.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Бразилии также изучает варианты с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией». В прошедшем сезоне Неймар провел 17 матчей в чемпионате Франции. На его счету 15 голов и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Паоло Паганини