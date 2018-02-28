Арсен Венгер: «Мое увольнение? Поразительно, что приходится отвечать на одни и те же вопросы каждый раз»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможном уходе из клуба. В СМИ писали, что француз покинет «канониров» по окончании текущего сезона.

«Я уже отвечал на этот вопрос. Могу повторить то же самое, если захотите разъяснения. Мое положение не дат вам спать? Нет. Поразительно, что мне приходится отвечать на одни и те же вопросы каждый раз. Из уважения к своему контракту я от многого отказался, но по-прежнему слышу такие вещи.

Наша цель – попасть в первую четверку по итогам сезона. Хочу, чтобы мы сфокусировались на единении и показали хорошую реакцию на последнее поражение. Завтра нам нужно победить», — заявил Венгер.

В четверг «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура АПЛ. Начало встречи в Лондоне запланировано на 22:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail