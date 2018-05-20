«Ростов» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата ЮАР

Автор: Тимофей Поршнев 0

Rostov

«Ростов» интересуется полузащитником южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунз» Перси Тау. Он лучший бомбардир чемпионата ЮАР.

«Мамелоди Сандаунз» готов продать игрока за 45 млн южноафриканских рандов (около € 3 млн).

В минувшем сезоне 24-летний Тау стал чемпионом и лучшим бомбардиром чемпионата ЮАР (11 голов и 11 результативных передач). Также хавбек провёл пять матчей за сборную ЮАР в квалификации к чемпионату мира — 2018, отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Фото: GLobal Look Press
Источник: The Citizen

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