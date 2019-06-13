В семье легендарного российского хоккеиста Максима Соколова произошла трагедия

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Его старший сын, по неизвестным пока причинам, набросился на мать, убил ее, а после пытался покончить с собой. Младший сын Соколова – Арсений – сумел спастись из дома.

Мальчик сейчас находится под наблюдением врачей – у него глубочайший шок.

Дом Максима Соколова находится в маленьком поселке Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области. Сегодня днем из коттеджа неожиданно выбежал 15-летний Арсений и сразу бросился к соседям. Он кричал, что его страший брат сошел с ума и убивает маму. Все вместе кинулись обратно – и увидели на полу прихожей лежащее тело супруги Максима Соколова, а рядом – истекающего кровью его старшего сына, названного в его честь – 18-летнего Максима. Он пытался покончить с собой.

Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, нанес несколько ударов Максиму в грудь. Тот выжил – и сейчас находится в реанимации.

Арсению удалось спастись только благодаря реакции. Как позже рассказал мальчик, он слушал музыку, когда в комнату неожиданно вошел брат. У него в руках был нож, и он буднично сказал: «Сейчас я тебя убью». Сеня, к счастью, успел сбежать к соседям.

Источник: Телеграм-канал Baza