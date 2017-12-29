«Екатеринбург Арена» готова к вводу в эксплуатацию

Автор: Дмитрий Темников 0

На стадионе в Екатеринбурге завершены строительные работы. Об этом сообщили представители компании «Спорт Инжиниринг».

«Стадион в Екатеринбурге построен. В преддверии Нового 2018 года мы рады сообщить о том, что «Екатеринбург Арена» к Чемпионату мира 2018 года получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию», – такая запись появилась в официальном твиттере организации.

Вместимость объекта насчитывает 35 тысяч мест. Напомним, арена в Екатеринбурге примет 4 матча группового этапа ЧМ: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер-аккаунт Спорт-Инжиниринг 

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