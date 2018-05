«Реал» представил новую форму

«Реал» представил игровую форму на сезон-2018/19. Криштиану Роналду не участвовал в презентации.

Домашний комплект выполнен в традиционном белом цвете с черными полосками, второй комплект – в черном цвете с темными полосками.

Техническим спонсором «Реала» остается немецкий производитель экипировки adidas.

Отметим, что в презентации не поучаствовал форвард Криштиану Роналду. Его нет на фотографиях в новой форме и в видеопрезентации. Это может быть связано с тем, что у португальца личный контракт с конкурентом adidas – компанией Nike.

