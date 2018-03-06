Валерий Газзаев: «Карпин принял «Ростов» в экстренной ситуации. По первому матчу команды можно сделать больше позитивных выводов»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил первую игру «Ростова» при Валерии Карпине на посту главного тренера команды. В матче 21-го тура РФПЛ желто-синие проиграли «Краснодару» — 1:3.

«Пока рано делать выводы о работе Карпина в новом клубе. Игра его команды была неплохой, но оценить работу наставника можно будет только к концу сезона.

Он принял «Ростов» в экстренной ситуации, подготовил команду. По первому матчу можно сделать больше позитивных выводов, чем негативных. Даже несмотря на поражение», — заявил Валерий Георгиевич.

Напомним, Карпин подписал контракт с «Ростовом» 19 декабря 2017 года. Срок соглашения 49-летнего специалиста с «южанами» рассчитан до лета 2020 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия