Валерий Газзаев: «Карпин принял «Ростов» в экстренной ситуации. По первому матчу команды можно сделать больше позитивных выводов»

Автор: Дмитрий Темников 0

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил первую игру «Ростова» при Валерии Карпине на посту главного тренера команды. В матче 21-го тура РФПЛ желто-синие проиграли «Краснодару»  — 1:3. 

«Пока рано делать выводы о работе Карпина в новом клубе. Игра его команды была неплохой, но оценить работу наставника можно будет только к концу сезона.

Он принял «Ростов» в экстренной ситуации, подготовил команду. По первому матчу можно сделать больше позитивных выводов, чем негативных. Даже несмотря на поражение», — заявил Валерий Георгиевич.

Напомним, Карпин подписал контракт с «Ростовом» 19 декабря 2017 года. Срок соглашения 49-летнего специалиста с «южанами» рассчитан до лета 2020 года.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Известия 

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Георгий Джикия

Георгий Джикия может пропустить ЧМ-2018, Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом». Главные новости дня

Александр Гацкан

Александр Гацкан: «Карпин – хороший человек и тренер»

Премьер лига. 21-й тур. «Краснодар» выигрывает у «Ростова» и поднимается на второе место

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 