Рафаэль Варан: «Реал» не будет играть с «Ювентусом» на ничью»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан дал комментарий перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов против «Ювентуса». По его словам, «Реал» не собирается расслабляться.

«Нас ждет сложный матч против отличной команды. Они знают, что в футболе все возможно. «Ювентус» будет играть на победу. Мы не выходим на матч с мыслями сыграть 0:0 – мы также постараемся победить.

В отсутствие Серхио Рамоса мне нужно сыграть очень хорошо. Я знаю, как помочь команде. Не думаю, что это изменит нашу подготовку. Мне нужно быть как Рамос – он реагирует на все передвижения соперника. Обычно Каземиро играет в полузащите, но на тренировках он часто отходит в оборону. Мы знаем, как он защищается. В такой важной встрече важна коммуникация между футболистами.

Мы верим, что сможем пройти в полуфинал. У нас большой опыт выступлений в Лиге Чемпионов. Мы знаем, что будет трудно выиграть турнир в третий раз подряд, но мы будем идти к этой цели шаг за шагом», – сказал Варан.

Напомним, что ответная игра «Реала» с «Ювентусом» пройдет 11 апреля в Мадриде. В первом матче мадридский клуб одержал разгромную победу 3:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca