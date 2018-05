Kick It Out: «Мы глубоко разочарованы решением ФИФА наказать РФС столь жалким штрафом за расизм»

Херман Аусли, глава организации Kick It Out, прокомментировал решение ФИФА оштрафовать РФС. Штраф составил 30 тысяч франков.

Херман Аусли, глава организации Kick It Out, занимающейся вопросами расизма в футболе, прокомментировал решение ФИФА оштрафовать РФС на 30 тысяч франков за расистское поведение болельщиков сборной России на товарищеском матче с Францией.

По ходу игры в телетрансляцию попали расистские оскорбления в адрес полузащитника французской команды Поля Погба.

«Kick It Out глубоко разочарована решением ФИФА оштрафовать РФС всего на 30 тысяч франков после того, как их болельщики были признаны виновными в использовании расистских скандирований в адрес игроков сборной Франции.

Kick It Out твердо убеждена, что дисциплинарные законы не соответствуют своему целевому назначению, если расистские скандирования наказываются столь жалким штрафом, особенно, учитывая то, что это один из многих расистских инцидентов с участием российских клубов и болельщиков», – говорится в заявлении Kick It Out.

