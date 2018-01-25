«МЮ» не продаст Давида Де Хеа «Реалу» дешевле 100 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0

Давид Де Хеа

«Реал» по окончании сезона в третий раз попытается приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Жорже Мендеш, агент 27-летнего испанца, уже сообщил ему о намерении мадридцев.

«МЮ», в свою очередь, потребует за голкипера не менее 100 миллионов евро.

В первый раз переход Де Хеа в «Реал» сорвался из-за проблем с факсом, а во второй – из-за желания главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана сохранить Кейлора Наваса.

Ранее сообщалось, что «Реал» также рассматривает вариант с голкипером «Челси» Тибо Куртуа.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena Ser

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