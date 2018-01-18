«МЮ» начал переговоры с Давидом Де Хеа о новом контракте

«Манчестер Юнайтед» две недели назад приступил к переговорам с вратарем команды Давидом Де Хеа. Манкунианцы намерены заключить с 27-летним испанцем новое долгосрочное соглашение.

Действующий контракт, согласно которому Де Хеа зарабатывает в «МЮ» 200 тысяч фунтов в неделю, рассчитан до июня 2019 года с опцией продления на один сезон.

В 2015 году голкипера пытался приобрести за 29 миллионов фунтов «Реал», но в последний момент сделка сорвалась по техническим причинам.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph