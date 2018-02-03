«Краснодар», «Зенит» и «Спартак» интересуются хавбеком «Фенербахче» Озаном Туфаном

Полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан может продолжить карьеру в России. Игроком интересуются сразу несколько российских клубов.

22-летний хавбек сборной Турции намерен был перейти в «Кристал Пэлас», но в последний день трансферного окна сделка сорвалась.

Агент игрока Фали Рамадани также провел переговоры с «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком». Все три российских клуба готовы взять Туфана в аренду.

В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей в турецкой лиге, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Фото: Global Look Press

Источник: Sporx