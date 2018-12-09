«Ривер Плейт» — обладатель Кубка Либертадорес-2018

Автор: Дмитрий Темников 0

Аргентинский «Ривер Плейт» победил в финале Кубка Либертадорес. По итогам двухматчевого противостояния «миллионеры» одолели принципиального соперника — «Боку Хуниорс». 

Ответная игра состоялась в Мадриде. По ходу встречи «Ривер Плейт», считавшийся номинальным хозяином встречи, проигрывал 0:1. Но сначала столичный клуб сравнял счет, а в дополнительное время забил еще дважды и выиграл 3:1.

Напомним, первая встреча проходила на домашней арене «Боки Хуниорс» и завершилась вничью — 2:2. Эта игра была назначена на 10 ноября, но руководству КОНМЕБОЛ пришлось перенести ее на следующий день из-за сильного дождя, залившего поле «Бомбанеры».

Ответный матч южноамериканского Кубка должен был состояться 24 ноября на «Монументале» (стадион «Ривер Плейта»). Однако в этот раз встреча была отменена из-за нападения болельщиков команды хозяев на автобус с игроками «Боки». Позже игру перенесли в Мадрид.

Напомним, ранее аргентинское Суперкласико никогда не проходило в рамках финала Кубка Либертадорес. Теперь на счету «Ривера» 4 победы в главном клубном турнире Южной Америки. «Бока» же завоевывала КЛ 6 раз.

Война бесконечностей. «Бока Хуниорс» VS «Ривер Плейт»: футбол или фанаты?

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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