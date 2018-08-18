Клаудио Маркизио будет получать зарплату от «Ювентуса» после ухода из клуба

Автор: Дмитрий Темников 0

Клаудио Маркизио

«Ювентус» объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио. 32-летний футболист выступал за основную команду «бьянконери» с 2006 года. 

Однако итальянец продолжит получать зарплату от «старой синьоры» в ближайшие два года. Общая сумма будущих выплат составит около 3,5 млн евро плюс бонусы. В «Ювентус» Маркизио оказался в 6 лет, перейдя в академию «старой синьоры». После этого игрок всего раз выступал не за туринский клуб: в сезоне 2007/08 его арендовал «Эмполи».

За 12 сезонов в «Ювентусе» Клаудио стал 7-кратным чемпионом Италии, 4 раза выигрывал национальный Кубок страны, трижды побеждал в Суперкубке Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов и становился победителем Серии B.  В сборной Италии полузащитник стал серебряным призером Евро-2012 и занял третье место на Кубке Конфедераций-2013.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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