Врач сборной Бразилии о Филиппе Коутиньо: «У него просто стресс, он хочет в «Барселону»

Автор: Лидия Дидык 0

Коутиньо

Врач сборной Бразилии Микаэл Симони рассказал о состоянии полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перед матчами отборочного турнира чемпионата мира. Специалист уверен, что у бразильца нет травмы, только стресс.

«Коутиньо сейчас сильно обеспокоен. Он очень напряжен, но у него нет травмы как таковой. Так что Коутиньо может сыграть за сборную Бразилии, у него просто стресс.

Просто у игрока неопределенное будущее. Он не знает, где будет играть, и чувствует себя неуверенно. Коутиньо хочет в «Барселону», – сказал Симони.

Сборная Бразилии дома сыграет со сборной Эквадора 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Коутиньо не принимал участия в матчах «Ливерпуля» из-за травмы.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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