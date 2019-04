«Тоттенхэм» запустил голосование за лучшего игрока матча

«Тоттенхэм» запустил забавный опрос о лучшем игроке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» -«Манчестер Сити» (3:4, 4:4 по сумме двух встреч). Голосование прошло в официальном Twitter.

Клуб предложил оригинальный опрос с пятью вариантами ответа. Все они были одинаковые: «Все, все, все, все, все».

😅 Who was your @eToro Man of the Match this evening? #UCL ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 17, 2019