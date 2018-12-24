Черчесов назвал самых одаренных футболистов своего времени

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал лучших отечественных футболистов своего времени. Он рассказал о тех, с кем был знаком по ходу карьеры.

Черчесов отметил, что ему повезло играть со многими одаренными футболистами. Российский специалист назвал Федора Черенкова, Александра Мостового, Игоря Добровольского. Остановиться на ком-то одном главный тренер национальной сборной был не готов.

Напомним, что свою карьеру Станислав Черчесов начал в 1982 году. Он сыграл за московские команды: «Спартак», «Локомотив». А также выступал за дрезденское «Динамо» и «Тироль». В 2002 году нынешний главный тренер сборной России завершил карьеру игрока. На тот момент он выступал за «красно-белых».

Фото: Global Look Press

Источник: RT на русском