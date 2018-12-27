«Реал» нацелился на защитника «Бетиса»

Защитник «Бетиса» Хуниор Фирпо близок к переходу в «Реал». Мадридский клуб готов подписать молодого футболиста.

Летом «сливочные» намерены выложить за испанца 50 млн евро отступных. Игрок выступает на позиции левого защитника. В нем «Реал» видит будущую замену Марсело.

Кроме того была информация, что Фирпо привлек внимание не только мадридского клуба. Он заинтересовал и «Манчестер Сити».

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний футболист в чемпионате Испании за «Бетис» провел 15 игр, забил три мяча и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: As