«Реал» нацелился на защитника «Бетиса»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Бетиса» Хуниор Фирпо близок к переходу в «Реал». Мадридский клуб готов подписать молодого футболиста. 

Летом «сливочные» намерены выложить за испанца 50 млн евро отступных. Игрок выступает на позиции левого защитника. В нем «Реал» видит будущую замену Марсело.

Кроме того была информация, что Фирпо привлек внимание не только мадридского клуба. Он заинтересовал и «Манчестер Сити».

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний футболист в чемпионате Испании за «Бетис» провел 15 игр, забил три мяча и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник:  As

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