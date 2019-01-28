«Марсель» могут наказать из-за поведения болельщиков

Автор: Дарья Григорьева 0

Марсель

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции намерен провести собрание. Организация может вынести наказание «Марселю». 

На собрании члены комитета хотят обсудить поведение болельщиков прованского клуба. Во время матча «Марсель» — «Лилль» (1:2) произошли инциденты. Игра прерывалась в первом и втором таймах после того, как болельщики прованского клуба начали забрасывать поле фаерами и петардами.

Сообщается, что организация рассматривает сразу несколько вариантов наказания команды: либо закрытие трибун, либо лишение клуба очков.

Напомним, что «Марсель»в нынешнем сезоне чемпионата Франции занимает восьмое место с 31 очком.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Балотелли

«Марсель» намерен оформить трансфер Марио Балотелли до среды, чтобы он смог сыграть против «Монако»

Марио Балотелли

Марио Балотелли может стать игроком «Марселя»

Марио Балотелли стал игроком «Марселя»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 