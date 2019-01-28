«Марсель» могут наказать из-за поведения болельщиков

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции намерен провести собрание. Организация может вынести наказание «Марселю».

На собрании члены комитета хотят обсудить поведение болельщиков прованского клуба. Во время матча «Марсель» — «Лилль» (1:2) произошли инциденты. Игра прерывалась в первом и втором таймах после того, как болельщики прованского клуба начали забрасывать поле фаерами и петардами.

Сообщается, что организация рассматривает сразу несколько вариантов наказания команды: либо закрытие трибун, либо лишение клуба очков.

Напомним, что «Марсель»в нынешнем сезоне чемпионата Франции занимает восьмое место с 31 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe