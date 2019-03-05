Оле-Гуннар Сульшер может остаться в «МЮ» на следующий сезон

Оле-Гуннар Сульшер может остаться в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон. В этом назначении уверены игроки команды.

«Красные дьяволы» ждут того, чтобы нынешний наставник продолжил тренировать в следующем сезоне. Ранее была информация, норвежец — единственный кандидат на пост главного тренера.

Напомним, Сульшера рассматривали как временную замену наставника манкунианцев, но успешный отрезок игр изменил ситуацию. Сообщается, футболисты уверены, что руководство клуба может предложить норвежцу соглашение по окончании сезона для продолжения сотрудничества.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на четвертом месте с 58 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph