Виалли знает, в чем успех сегодняшнего «Ювентуса»

Автор: Дарья Григорьева 0

Джанлука Виалли

Бывший нападающий «Ювентуса» Джанлука Виалли поделился своим мнением о состоянии итальянской команды. Экс-футболист полагает, что нынешний состав клуба намного сильнее образца 1996 года.

«Скажем, 22 года назад команда заслужила победу в Лиге чемпионов, но в остальном сегодняшний «Ювентус» имеет превосходство в том, что в их составе одни из лучших игроков в мире. У Аллегри в распоряжении две настоящие команды» — заявил Виалли.

Напомним, что Виалли выступал за «Ювентус» с 1992 по 1996 год. В 1996 году он в составе туринского клуба выиграл Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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