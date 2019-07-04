«Ювентус» готов платить Мауро Икарди 8 миллионов евро в год

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Ювентус». Ему готовы поднять зарплату.

По информации источника, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи провел переговоры с агентом аргентинца Вандой Нарой.

Отмечается, что «старая синьора» готова платить 26-летнему игроку 8 миллионов евро в год. Сам футболист не против перехода.

Ожидается, что «Интер» согласится продать Икарди, чтобы выручить средства для приобретения форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Черно-синие намерены получить не менее 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Икарди провел 29 матчей в серии А, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia