«Лос-Анджелес Гэлакси» открыл памятник в честь Дэвида Бекхэма

В Америке состоялось открытие памятника в честь бывшего футболиста сборной Англии и игрока «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвида Бекхэма. Статуя возведена около стадиона «Стабхаб Сентер».
На открытие монумента приехал сам Бекхэм вместе со своей женой Викторией. Кроме того к стадиону пришли фанаты команды из Лос-Анджелеса.
Forever in #LAGalaxy history.#BeckhamStatue | #Since96 pic.twitter.com/sHsIehk2yt
— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 3, 2019
Напомним, англичанин выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007 по 2012 год.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter «Лос-Анджелес Гэлакси»