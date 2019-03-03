«Лос-Анджелес Гэлакси» открыл памятник в честь Дэвида Бекхэма

В Америке состоялось открытие памятника в честь бывшего футболиста сборной Англии и игрока «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвида Бекхэма. Статуя возведена около стадиона «Стабхаб Сентер».

На открытие монумента приехал сам Бекхэм вместе со своей женой Викторией. Кроме того к стадиону пришли фанаты команды из Лос-Анджелеса.

Напомним, англичанин выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007 по 2012 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Twitter «Лос-Анджелес Гэлакси»