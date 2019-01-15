Сульшер ввел дресс-код для игроков «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ввел форму одежды. Ее должны носить все футболисты.

Норвежский специалист обязал игроков являться на все матчи и стадионы в официальных клубных костюмах.

Считается, что это правило Сульшер позаимствовал у Алекса Фергюсона. В субботу легендарный тренер приезжал на тренировку «красных дьяволов» в Каррингтон. Также еще до прихода в стан манкунианцев, норвежец ввел дресс-код в «Мольде».

Напомним, что в сезоне АПЛ 2018/19 «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 41 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail