Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, а ван Дейк — лучшим игроком

Автор: Дарья Григорьева 0

Клопп и Ван Дейк

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп» был признан лучшим тренером в АПЛ по итогам декабря. А лучшим игроком стал защитник «красных» Вирджил ван Дейк.

У немецкого специалиста были и конкуренты. На награду претендовали  Нуну Санту («Вулверхэмптон»), Мануэль Пеллегрини («Вест Хэм Юнайтед»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур») и Маурицио Сарри («Челси»).

Приз за лучший гол получил полузащитник «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд.

 

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги

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