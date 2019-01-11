Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, а ван Дейк — лучшим игроком

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп» был признан лучшим тренером в АПЛ по итогам декабря. А лучшим игроком стал защитник «красных» Вирджил ван Дейк.

У немецкого специалиста были и конкуренты. На награду претендовали Нуну Санту («Вулверхэмптон»), Мануэль Пеллегрини («Вест Хэм Юнайтед»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур») и Маурицио Сарри («Челси»).

Congratulations to the boss & VVD. 👏 👏 The @premierleague Manager of the Month & Player of the Month for December. 🙌🔴 pic.twitter.com/iX07YqDL65 — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2019

Приз за лучший гол получил полузащитник «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги