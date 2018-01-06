«Атлетик» не разрешал Кепе Аррисабалаге проходить медосмотр в «Реале»

Автор: Лидия Дидык 0

Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда заявил, что клуб не давал разрешение голкиперу Кепе Аррисабалаге на прохождение медосмотра в «Реале». Трансфер вратаря уже практически завершен.

51-летний специалист отметил, что не знает, проходил ли игрок осмотр в Мадриде или нет. Чтобы Кепа присоединился к «Реалу» уже в это трансферное окно, клуб из Бильбао должен получить 20 миллионов евро отступных.

Ранее сообщалось, что вратарь «Атлетика» уже прошел медосмотр в «Реале» и даже подписал контракт.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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