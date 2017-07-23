Георгий Чантурия: «Я принял решение сделать полуудар-полупас»

Автор: Алена Груздева 0

В матче второго тура чемпионата России «Динамо» уступило «Уралу» со счетом 0:1. Автором забитого мяча стал полузащитник Георгий Чантурия.

Грузинский футболист впервые вышел на поле после долгого восстановления от травмы.

«Была такая ситуация, где я мог и сделать передачу, и пробить. Я принял решение сделать «полуудар-полупас». Там бы мог кто-то из партнеров замкнуть. В итоге, никто не задел, я забил прямым ударом. Самое главное – команда взяла важные три очка, мы счастливы. У нас очень хорошая команда, хороший коллектив. Я впервые появился на поле после восьмимесячной паузы из-за травмы. И я счастлив, что вышел на поле, хоть и на 15 минут, но удалось забить», — сказал Георгий Чантурия.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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