Станислав Черчесов: «Недавно завтракали с Йоахимом Левом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов недавно встретился с Йоахимом Левом, наставником немецкой команды. Черчесов опубликовал с ним совместное фото.
«Недавно завтракали с Йоахимом Левом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительные, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжелый матч.» — написал в Инстаграме Станислав Черчесов.
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Недавно завтракали с Йоахимом Левом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительные, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжелый матч. ⚽️ I recently had a breakfast with Joachim Löw in London. He is a great coach. The German national team showed poor results in the last few matches but they performed very well nevertheless. We have a tough match ahead.
Напомним, что в Лиге Наций 15 ноября сборная России проведет контрольный матч с Германией. 20 ноября подопечные Черчесова встретятся со Швецией.
Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм Станислава Черчесова