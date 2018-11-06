Станислав Черчесов: «Недавно завтракали с Йоахимом Левом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов недавно встретился с Йоахимом Левом, наставником немецкой команды. Черчесов опубликовал с ним совместное фото.

«Недавно завтракали с Йоахимом Левом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительные, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжелый матч.» — написал в Инстаграме Станислав Черчесов.

Напомним, что в Лиге Наций 15 ноября сборная России проведет контрольный матч с Германией. 20 ноября подопечные Черчесова встретятся со Швецией.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Станислава Черчесова