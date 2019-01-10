«Бавария» попытается перехватить Рабьо у «Барсы»

Автор: Дарья Григорьева 0

Rabiot

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо привлек внимание еще одного топ-клуба. Хавбек вошел в сферу интересов «Баварии». 

Парижане намерены продать игрока в январе, чтобы летом он не ушел бесплатно в «Барселону» по окончании контракта с «ПСЖ».

Мюнхенский клуб заинтересован в подписании футболиста, поэтому постарается его заполучить. Считается, что «Бавария» уже контактировала с парижанами по поводу возможного перехода француза. Кроме того сообщается, немцы готовы как купить полузащитника в зимнее трансферное окно, заплатив «ПСЖ» компенсацию, так и получить хавбека в качестве свободного агента.

Ранее была информация, Рабьо согласовал контракт с каталонским клубом.

Напомним, игрок в текущем сезоне чемпионата Франции провел за «ПСЖ» 14 игр, забил два мяча и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Bulinews

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