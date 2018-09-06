ЦСКА заявил сына Сергея Игнашевича на матчи Юношеской лиги УЕФА

Автор: Михаил Серебряков 0

Игнашевич

Московский ЦСКА назвал заявку молодёжной команды для участия в Юношеской лиге УЕФА. В список вошел Дмитрий Игнашевич, сын бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича. 

Вратари: Николай Зириков, Максим Едапин, Сергей Самок, Николай Радченко.

Защитники: Иван Захаров, Евгений Игнатович, Вадим Карпов, Вадим Конюхов, Даниил Федоров, Максим Елеев, Алексей Пилипенко, Данил Савиных, Антон Глухарев, Александр Сильянов, Дмитрий Игнашевич, Никита Абрамушкин, Владислав Борзенков.

Полузащитники: Тигран Аванесян, Константин Марадишвили, Данила Янов, Кирилл Шехов, Роберт Ламанов, Антон Крачковский, Григорий Лобанов, Дмитрий Поздняков, Хасан Ташаев.

Нападающие: Виталий Жиронкин, Артем Попов, Егор Шаповалов, Андрей Савинов, Илья Востриков.

Три места, отведенные для футболистов 1999 года рождения, заняли Наир Тикнизян, Дмитрий Меренчуков и Оскарс Рубенис, сообщает пресс-служба красно-синих.

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный сайт ПФК ЦСКА

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