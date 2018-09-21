Жерар Пике хочет организовать новый теннисный турнир

Автор: Михаил Серебряков 0

Жерар Пике

Инвестиционная группа Kosmos, во главе которой стоит защитник «Барселоны» Жерар Пике, хочет организовать новый мужской теннисный турнир. Планируется, что в нем будут участвовать 64 теннисиста.

Призовой фонд турнира составит 10 миллионов долларов. Особенностью турнира станет то, что весь призовой фонд достанется победителю, а 63 проигравших не получат ничего.

Первенство хотят проводить в сентябре на неделе после US Open, которая освободится после реформы Кубка Дэвиса (инвестором которой станет Kosmos).

Ранее Пике говорил, что хотел бы перенести на сентябрь финал Кубка Дэвиса.

В этом сезоне защитник провел 4 игры, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник:  telegraph.co.uk

 

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