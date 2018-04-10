Джанни Инфантино: «В России безопасно, а во время ЧМ-2018 будет еще безопаснее»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Infantino

В СМИ в последнее время появились сведения о том, что Россия не сможет обеспечить безопасность болельщикам во время ЧМ-2018. Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал эту информацию.

«Разумеется, в России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет еще безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны. Поэтому люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома», – подчеркнул Инфантино.

Ранее появилась информация, что Белый дом призвал британских фанатов не ехать на ЧМ-2018 из-за отсутствия консульской поддержки в России. Напомним, что чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Это первый в истории мировой чемпионат как в России, так в Восточной Европе в целом.

Фото: Global Look Press
Источник: RT на русском

 

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