На территории «Лужников» обнаружен боевой снаряд

На территории спорткомплекса «Лужники» обнаружен неразорвавшийся боевой снаряд. Предмет был найден неподалеку от дома 24 на улице Лужники при проведении земляных работ.

Предположительно, боевой снаряд относится к периоду Великой Отечественной войны. На данный момент московская полиция оцепила место, где был найден снаряд, и проводит специальные мероприятия. В полиции сообщили, что снаряд будет вывезен в безлюдную местность и впоследствии уничтожен.

Напомним, стадион «Лужники» принимал матчи чемпионата мира–2018, который прошёл минувшим летом в России. Также в Москве состоялся финальный матч турнира, победу в котором одержала национальная сборная Франции.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Российская газета