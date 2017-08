«Ливерпуль» объявил о договоренности с «РБ Лейпциг» по трансферу Наби Кейта

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта следующим летом станет игроком «Ливерпуля». Англичане объявили о сделке.

Мерсисайдский клуб объявил о договоренности с «Лейпцигом» по трансферу гвинейца следующим летом.

#LFC have agreed a deal with RB Leipzig for the future transfer of Naby Keita: https://t.co/FGn44gHUx0 pic.twitter.com/7ihBUi2M3v

— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2017