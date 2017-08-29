«Ливерпуль» объявил о договоренности с «РБ Лейпциг» по трансферу Наби Кейта

Автор: Лидия Дидык 0

Наби Кейта

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта следующим летом станет игроком «Ливерпуля». Англичане объявили о сделке.

Мерсисайдский клуб объявил о договоренности с «Лейпцигом» по трансферу гвинейца следующим летом.

Сообщалось, что «Ливерпуль» следующим летом активирует опцию выкупа игрока за 48 миллионов фунтов, при этом сейчас мерсисайдцы заплатили «РБ Лейпциг» премию, чтобы совершить трансфер.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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