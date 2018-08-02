Евгений Коноплянка может перейти в «Эспаньол»

Автор: Михаил Серебряков 0

Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Испании. Украинский футболист может перейти в «Эспаньол».

Коноплянка хочет покинуть «Шальке» и ищет варианты, где мог бы получить игровую практику, даже потеряв в заработной плате.

Отец Коноплянки, который представляет интересы Евгения, уже провел переговоры с посредниками, которые могут предложить его «Эспаньолу».

Отмечается, что снижение зарплаты будет единственным требованием к украинцу, если «Эспаньол» начнет переговоры с «Шальке».

Коноплянка уже выступал в Примере за «Севилью» в сезоне-2015/16 и начале сезона-2016/17, за которую провел 48 матчей, забил 8 голов и сделал 7 передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Pericos Online

 

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