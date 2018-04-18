16-летний Адриа Бернабе отказался продлевать контракт с «Барселоной»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Barcelona

Атакующий полузащитник Адриа Бернабе не останется в Барселоне. Он хочет переехать в Англию.

16-летний хавбек сообщил каталонскому клубу, что летом по истечению контракта намерен перейти в «Манчестер Сити». Бернабе, агентами которого являются Карлес Пуйоль и Иван де ла Пенья, ранее отказал в контракте лондонскому «Арсеналу». Футболист тренировался в системе «Барселоны» с 12 лет.

Интересно, что 20 апреля молодежная команда «Манчестер Сити» сыграет с молодежкой «Барселоны» в рамках юношеской лиги УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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