16-летний Адриа Бернабе отказался продлевать контракт с «Барселоной»

Атакующий полузащитник Адриа Бернабе не останется в Барселоне. Он хочет переехать в Англию.
16-летний хавбек сообщил каталонскому клубу, что летом по истечению контракта намерен перейти в «Манчестер Сити». Бернабе, агентами которого являются Карлес Пуйоль и Иван де ла Пенья, ранее отказал в контракте лондонскому «Арсеналу». Футболист тренировался в системе «Барселоны» с 12 лет.
Интересно, что 20 апреля молодежная команда «Манчестер Сити» сыграет с молодежкой «Барселоны» в рамках юношеской лиги УЕФА.
Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport