Двоюродный брат Месси обвинил Диего Марадону в невежестве за критику Лионеля

Макси Бьянкуччи, двоюродный брат нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, ответил на критику Диего Марадоны. Легендарный аргентинец, ныне возглавляющий мексиканский клуб «Дорадос», заявил что слабый характер не позволит Месси стать лидером команды.

«Дискредитировать Месси — значит демонстрировать свое невежество. Печально видеть, когда-то кто-то хвастается своими лидерскими качествами и при этом говорит неприятные вещи о нынешнем лучшем игроке, который будет таковым еще долгое время.

Он высказывает претензии в то время, когда должен помогать сборной, если его любовь действительно настолько сильна, как он об этом говорит», — сказал Бьянкуччи.

Месси пропустил все матчи сборной Аргентины после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2018 года. Ранее сообщалось, что в этом году футболист не сыграет в составе национальной сборной.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana