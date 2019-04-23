Летом Икарди может перебраться в «ПСЖ»

Нападающий Миланского «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. «Интер» готов отпустить Икарди и хочет заработать на его трансфере 70 миллионов евро.

По информации французских СМИ , аргентинец – главная трансферная цель «ПСЖ». «Парижане» хотят приобрести его на замену Эдинсону Кавани.

Хотя Икарди и вернулся в состав после конфликта, его отношения с партнерами, с клубом и с болельщиками испорчены, ввиду чего, его дальнейшее пребывание в Милане стоит под вопросом.

Ранее уже поступала информация о том, что к 26-летнему футболисту также проявляет интерес «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport