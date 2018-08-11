Массимо Каррера: «Трансфер Еременко не был мне навязан, это была идея Федуна»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход в команду полузащитника Романа Еременко. Последним клубом финского игрока, отбывающего дисквалификацию за употребление кокаина, был ЦСКА.

«Еременко — талант. Это хороший игрок. Это один из любимых игроков нашего президента. Это была его идея, потому что он знаком с ним намного лучше, чем я. И теперь Еременко снова в игре. Все мы ошибаемся, но заслуживаем второй шанс. Теперь дело за Романом. Он должен понять, что делать. А мы решим, достоин ли он того, чтобы находиться с нами дальше или нет.

Да, Еременко два года не играл. Это может оказаться минусом. Но может оказаться и плюсом. Ведь отдохнул два года. Мы должны понять, может ли Роман выступать на высоком уровне. Решили сделать ему контракт до декабря, чтобы понять, в состоянии ли он выступать на высоком уровне. Не для меня, а для самого себя. Также подчеркну, что он обученный футболист. Я познакомился с ним, мне кажется, что он хороший и умный парень, серьёзный. Да, совершил ошибку, но все мы их совершаем. Не нужно его критиковать за это. Каждый должен смотреть в зеркало.

Мне не навязали этот трансфер. Я его просматривал, и он мне понравился. Еременко — сильный игрок. Кто-то разве может сказать иначе? Просто я подчеркиваю, что это была идея президента, и ее превратили в позитивный вариант для нас. Потому что в конце концов президент имеет право иметь свое мнение и право на выбор. И не может иметь, а должен иметь», — сказал Каррера

Ранее Еременко выступал за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», киевское «Динамо», казанский «Рубин» и московский ЦСКА.

В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии. Новичок «Спартака» — сын Алексея Еременко, который выступал за красно-белых во второй половине 80-х. В феврале нынешнего года спартаковцем стал младший брат Романа — Сергей.

Фото: Официальный сайт «Спартака»

Источник: «Чемпионат»