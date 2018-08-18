Харри Кейн впервые забил в АПЛ в августе, прервав серию из 14 матчей без голов

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн отличился голом в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (3:1). И прервал свою безголевую серию.

25-летний англичанин впервые забил в Премьер-лиге в августе. До этого Кейн не забивал в 14 августовских матчах чемпионата, «сухая» серия форварда в этом месяце остановилась на отметке 1068 минут.

Добавим, в других сегодняшних матчах английского чемпионата «Эвертон» на своем поле победил «Саутгемптон» (2:1), «Борнмут» в гостях обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), а «Вулверхэмптон» на выезде уступил «Лестер Сити» (0:2).

Фото: GLobal Look Press

Источник: Gracenote Live